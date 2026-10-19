People select pumpkins ahead of Halloween in Ontario

A woman selects pumpkins at a farm in Caledon, Ontario, Canada, on Oct. 18, 2026. Many farms in Ontario open their pumpkin patches in October, letting visitors select pumpkins ahead of Halloween. (Photo by Zou Zheng/Xinhua)

People select pumpkins at a farm in Caledon, Ontario, Canada, on Oct. 18, 2026. Many farms in Ontario open their pumpkin patches in October, letting visitors select pumpkins ahead of Halloween. (Photo by Zou Zheng/Xinhua)

A man selects a pumpkin at a farm in Caledon, Ontario, Canada, on Oct. 18, 2026. Many farms in Ontario open their pumpkin patches in October, letting visitors select pumpkins ahead of Halloween. (Photo by Zou Zheng/Xinhua)

Children select pumpkins at a farm in Caledon, Ontario, Canada, on Oct. 18, 2026. Many farms in Ontario open their pumpkin patches in October, letting visitors select pumpkins ahead of Halloween. (Photo by Zou Zheng/Xinhua)