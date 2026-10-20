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View at Mavrovo National Park in North Macedonia
By Xinhua Published: Oct 20, 2026 09:40 AM
An aerial drone photo shows scenery at Mavrovo National Park in Mavrovo, North Macedonia, Oct. 19, 2026. (Photo by Tomislav Georgiev/Xinhua)

An aerial drone photo shows scenery at Mavrovo National Park in Mavrovo, North Macedonia, Oct. 19, 2026. (Photo by Tomislav Georgiev/Xinhua)


An aerial drone photo shows a car running on a road at Mavrovo National Park in Mavrovo, North Macedonia, Oct. 19, 2026. (Photo by Tomislav Georgiev/Xinhua)

An aerial drone photo shows a car running on a road at Mavrovo National Park in Mavrovo, North Macedonia, Oct. 19, 2026. (Photo by Tomislav Georgiev/Xinhua)



An aerial drone photo shows scenery at Mavrovo National Park in Mavrovo, North Macedonia, Oct. 19, 2026. (Photo by Tomislav Georgiev/Xinhua)

An aerial drone photo shows scenery at Mavrovo National Park in Mavrovo, North Macedonia, Oct. 19, 2026. (Photo by Tomislav Georgiev/Xinhua)



An aerial drone photo shows scenery at Mavrovo National Park in Mavrovo, North Macedonia, Oct. 19, 2026. (Photo by Tomislav Georgiev/Xinhua)

An aerial drone photo shows scenery at Mavrovo National Park in Mavrovo, North Macedonia, Oct. 19, 2026. (Photo by Tomislav Georgiev/Xinhua)