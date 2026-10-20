View at Mavrovo National Park in North Macedonia

An aerial drone photo shows scenery at Mavrovo National Park in Mavrovo, North Macedonia, Oct. 19, 2026. (Photo by Tomislav Georgiev/Xinhua)
An aerial drone photo shows a car running on a road at Mavrovo National Park in Mavrovo, North Macedonia, Oct. 19, 2026. (Photo by Tomislav Georgiev/Xinhua)
An aerial drone photo shows scenery at Mavrovo National Park in Mavrovo, North Macedonia, Oct. 19, 2026. (Photo by Tomislav Georgiev/Xinhua)
An aerial drone photo shows scenery at Mavrovo National Park in Mavrovo, North Macedonia, Oct. 19, 2026. (Photo by Tomislav Georgiev/Xinhua)