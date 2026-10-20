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Autumn scenery in China's Hebei
By Xinhua Published: Oct 20, 2026 05:13 PM
An aerial drone photo taken on Oct. 20, 2026 shows tourists enjoying autumn leaves at a scenic spot in Xingtai City, north China's Hebei Province. (Photo: Xinhua)

An aerial drone photo taken on Oct. 20, 2026 shows tourists enjoying autumn leaves at a scenic spot in Xingtai City, north China's Hebei Province. (Photo: Xinhua)


A drone photo taken on Oct. 20, 2026 shows tourists enjoying autumn leaves at Jiulongxia scenic spot in Xingtai City, north China's Hebei Province. (Photo: Xinhua)

A drone photo taken on Oct. 20, 2026 shows tourists enjoying autumn leaves at Jiulongxia scenic spot in Xingtai City, north China's Hebei Province. (Photo: Xinhua)



This photo taken on Oct. 20, 2026 shows an autumn view at Jiulongxia scenic spot in Xingtai City, north China's Hebei Province. (Photo: Xinhua)

This photo taken on Oct. 20, 2026 shows an autumn view at Jiulongxia scenic spot in Xingtai City, north China's Hebei Province. (Photo: Xinhua)



A tourist enjoys autumn leaves at a scenic spot in Xingtai City, north China's Hebei Province, Oct. 20. 2026. (Photo: Xinhua)

A tourist enjoys autumn leaves at a scenic spot in Xingtai City, north China's Hebei Province, Oct. 20. 2026. (Photo: Xinhua)