Autumn scenery of Lingyan Mountain in Jinan, China's Shandong

An aerial drone photo taken on Oct. 21, 2026 shows the autumn scenery of Lingyan Mountain in Jinan, east China's Shandong Province. (Xinhua/Zhu Zheng)
This photo taken on Oct. 21, 2026 shows the autumn scenery of Lingyan Mountain in Jinan, east China's Shandong Province. (Xinhua/Zhu Zheng)
An aerial drone photo taken on Oct. 21, 2026 shows the autumn scenery of Lingyan Mountain in Jinan, east China's Shandong Province. (Xinhua/Zhu Zheng)
An aerial drone photo taken on Oct. 21, 2026 shows the autumn scenery of Lingyan Mountain in Jinan, east China's Shandong Province. (Xinhua/Zhu Zheng)
This photo taken on Oct. 21, 2026 shows the autumn scenery of Lingyan Mountain in Jinan, east China's Shandong Province. (Xinhua/Zhu Zheng)