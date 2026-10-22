PHOTO / CHINA
Autumn scenery of Lingyan Mountain in Jinan, China's Shandong
By Xinhua Published: Oct 22, 2026 04:21 PM
An aerial drone photo taken on Oct. 21, 2026 shows the autumn scenery of Lingyan Mountain in Jinan, east China's Shandong Province. (Xinhua/Zhu Zheng)

An aerial drone photo taken on Oct. 21, 2026 shows the autumn scenery of Lingyan Mountain in Jinan, east China's Shandong Province. (Xinhua/Zhu Zheng)


This photo taken on Oct. 21, 2026 shows the autumn scenery of Lingyan Mountain in Jinan, east China's Shandong Province. (Xinhua/Zhu Zheng)

This photo taken on Oct. 21, 2026 shows the autumn scenery of Lingyan Mountain in Jinan, east China's Shandong Province. (Xinhua/Zhu Zheng)


An aerial drone photo taken on Oct. 21, 2026 shows the autumn scenery of Lingyan Mountain in Jinan, east China's Shandong Province. (Xinhua/Zhu Zheng)

An aerial drone photo taken on Oct. 21, 2026 shows the autumn scenery of Lingyan Mountain in Jinan, east China's Shandong Province. (Xinhua/Zhu Zheng)


An aerial drone photo taken on Oct. 21, 2026 shows the autumn scenery of Lingyan Mountain in Jinan, east China's Shandong Province. (Xinhua/Zhu Zheng)

An aerial drone photo taken on Oct. 21, 2026 shows the autumn scenery of Lingyan Mountain in Jinan, east China's Shandong Province. (Xinhua/Zhu Zheng)


This photo taken on Oct. 21, 2026 shows the autumn scenery of Lingyan Mountain in Jinan, east China's Shandong Province. (Xinhua/Zhu Zheng)

This photo taken on Oct. 21, 2026 shows the autumn scenery of Lingyan Mountain in Jinan, east China's Shandong Province. (Xinhua/Zhu Zheng)