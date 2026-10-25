Autumn harvest in full swing across China

A harvester works at a paddy field in Kaifeng, central China's Henan Province, Oct. 22, 2026. (Photo by Li Junsheng/Xinhua)
A farmer harvests sugar canes in Leqing City, east China's Zhejiang Province, Oct. 23, 2026. (Photo by Cai Kuanyuan/Xinhua)
People harvest chrysanthemums at a planting base in Guanyun County of Lianyungang City, east China's Jiangsu Province, Oct. 23, 2026. (Photo by Wu Zhengxiang/Xinhua)
A farmer harvests passion fruits at a planting base in Tianfu New Area, southwest China's Sichuan Province, Oct. 23, 2026. (Photo by Weng Guangjian/Xinhua)