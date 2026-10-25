Divers' Weekend event held in Vancouver, Canada

Diving equipment is displayed during Divers' Weekend at the Vancouver Aquarium in Vancouver, British Columbia, Canada, on Oct. 24, 2026. The two-day event, which opened here on Saturday, brings together diving professionals and organizations and features diving equipment displays, underwater demonstrations and expert talks aimed at promoting diving safety and preparedness. (Photo by Liang Sen/Xinhua)
Diving equipment is displayed during Divers' Weekend at the Vancouver Aquarium in Vancouver, British Columbia, Canada, on Oct. 24, 2026. The two-day event, which opened here on Saturday, brings together diving professionals and organizations and features diving equipment displays, underwater demonstrations and expert talks aimed at promoting diving safety and preparedness. (Photo by Liang Sen/Xinhua)
A Canadian Coast Guard diver adjusts diving equipment with assistance during Divers' Weekend at the Vancouver Aquarium in Vancouver, British Columbia, Canada, on Oct. 24, 2026. The two-day event, which opened here on Saturday, brings together diving professionals and organizations and features diving equipment displays, underwater demonstrations and expert talks aimed at promoting diving safety and preparedness. (Photo by Liang Sen/Xinhua)
Diving equipment is displayed during Divers' Weekend at the Vancouver Aquarium in Vancouver, British Columbia, Canada, on Oct. 24, 2026. The two-day event, which opened here on Saturday, brings together diving professionals and organizations and features diving equipment displays, underwater demonstrations and expert talks aimed at promoting diving safety and preparedness. (Photo by Liang Sen/Xinhua)