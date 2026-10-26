33rd China Yangling Agricultural Hi-tech Fair opens

A visitor learns about a platform of the Internet of Things at the 33rd China Yangling Agricultural Hi-tech Fair in Yangling, northwest China's Shaanxi Province, Oct. 25, 2026. Under the theme of "A New Future of Agriculture with New Quality Productive Forces," the 33rd China Yangling Agricultural Hi-tech Fair opened in Yangling on Sunday, alongside the 2026 Shanghai Cooperation Organization (SCO) Agricultural Expo. Covering a total exhibition area of 140,000 square meters, this year's fair features nine exhibition zones showcasing agricultural high-tech achievements, international agricultural cooperation, Shaanxi's modern agriculture and the promotion of practical agricultural technologies, among other areas. The fair runs until Oct. 29. (Xinhua/Shao Rui)
People select commodities at the booth of Qatar during the 33rd China Yangling Agricultural Hi-tech Fair in Yangling, northwest China's Shaanxi Province, Oct. 25, 2026. Under the theme of "A New Future of Agriculture with New Quality Productive Forces," the 33rd China Yangling Agricultural Hi-tech Fair opened in Yangling on Sunday, alongside the 2026 Shanghai Cooperation Organization (SCO) Agricultural Expo. Covering a total exhibition area of 140,000 square meters, this year's fair features nine exhibition zones showcasing agricultural high-tech achievements, international agricultural cooperation, Shaanxi's modern agriculture and the promotion of practical agricultural technologies, among other areas. The fair runs until Oct. 29. (Xinhua/Shao Rui)
Visitors learn about a new variety of watermelon at the 33rd China Yangling Agricultural Hi-tech Fair in Yangling, northwest China's Shaanxi Province, Oct. 25, 2026. Under the theme of "A New Future of Agriculture with New Quality Productive Forces," the 33rd China Yangling Agricultural Hi-tech Fair opened in Yangling on Sunday, alongside the 2026 Shanghai Cooperation Organization (SCO) Agricultural Expo. Covering a total exhibition area of 140,000 square meters, this year's fair features nine exhibition zones showcasing agricultural high-tech achievements, international agricultural cooperation, Shaanxi's modern agriculture and the promotion of practical agricultural technologies, among other areas. The fair runs until Oct. 29. (Xinhua/Shao Rui)
Visitors view agricultural drones at the 33rd China Yangling Agricultural Hi-tech Fair in Yangling, northwest China's Shaanxi Province, Oct. 25, 2026. Under the theme of "A New Future of Agriculture with New Quality Productive Forces," the 33rd China Yangling Agricultural Hi-tech Fair opened in Yangling on Sunday, alongside the 2026 Shanghai Cooperation Organization (SCO) Agricultural Expo. Covering a total exhibition area of 140,000 square meters, this year's fair features nine exhibition zones showcasing agricultural high-tech achievements, international agricultural cooperation, Shaanxi's modern agriculture and the promotion of practical agricultural technologies, among other areas. The fair runs until Oct. 29. (Xinhua/Shao Rui)