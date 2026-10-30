Workers harvest cranberries in British Columbia, Canada

Workers gather floating cranberries at a farm in Burnaby, British Columbia, Canada, Oct. 29, 2026. The cranberry harvest season in Canada's British Columbia province typically runs from September through October, sometimes extending into early November. (Photo by Liang Sen/Xinhua)
Workers harvest cranberries beside a truck at a farm in Burnaby, British Columbia, Canada, Oct. 29, 2026. The cranberry harvest season in Canada's British Columbia province typically runs from September through October, sometimes extending into early November. (Photo by Liang Sen/Xinhua)
A worker gathers floating cranberries at a farm in Burnaby, British Columbia, Canada, Oct. 29, 2026. The cranberry harvest season in Canada's British Columbia province typically runs from September through October, sometimes extending into early November. (Photo by Liang Sen/Xinhua)