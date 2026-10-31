Village improvement project creates momentum for rural revitalization in S. China's Guangxi

A drone photo taken on Oct. 30, 2026 show tourists taking a sightseeing train to enjoy rural scenery in Quanjiang Village of Xingye County, Yulin City, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. Since the beginning of this year, Xingye County has been implementing a "six improvements" program in villages, focusing on the practical improvements in manufacturing, agricultural industry, green space, road access, water facilities, and streetlights. These measures are creating fresh momentum for rural revitalization. (Xinhua/Cao Yiming)
A drone photo taken on Oct. 30, 2026 shows a paved road and solar streetlights in Kuilian Village of Xingye County, Yulin City, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. Since the beginning of this year, Xingye County has been implementing a "six improvements" program in villages, focusing on the practical improvements in manufacturing, agricultural industry, green space, road access, water facilities, and streetlights. These measures are creating fresh momentum for rural revitalization. (Xinhua/Cao Yiming)
Technicians check the fermentation of dark tea at a tea company in Pengtang Village of Xingye County, Yulin City, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Oct. 30, 2026. Since the beginning of this year, Xingye County has been implementing a "six improvements" program in villages, focusing on the practical improvements in manufacturing, agricultural industry, green space, road access, water facilities, and streetlights. These measures are creating fresh momentum for rural revitalization. (Xinhua/Cao Yiming)
Workers process leather accessories at a leather processing factory in Hucun Village of Xingye County, Yulin City, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Oct. 30, 2026. Since the beginning of this year, Xingye County has been implementing a "six improvements" program in villages, focusing on the practical improvements in manufacturing, agricultural industry, green space, road access, water facilities, and streetlights. These measures are creating fresh momentum for rural revitalization. (Xinhua/Cao Yiming)