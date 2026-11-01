This photo taken on Oct. 30, 2026 shows a view of Mount Elbrus in Russia's Kabardino-Balkaria Republic. Mount Elbrus is the highest peak in Europe. (Xinhua/Feng Kaihua)
This photo taken on Oct. 30, 2026 shows mountains near the Mount Elbrus in Russia's Kabardino-Balkaria Republic. Mount Elbrus is the highest peak in Europe. (Xinhua/Feng Kaihua)
This photo taken on Oct. 30, 2026 shows mountains near the Mount Elbrus in Russia's Kabardino-Balkaria Republic. Mount Elbrus is the highest peak in Europe. (Xinhua/Feng Kaihua)
This photo taken on Oct. 30, 2026 shows a view of Mount Elbrus in Russia's Kabardino-Balkaria Republic. Mount Elbrus is the highest peak in Europe. (Xinhua/Feng Kaihua)