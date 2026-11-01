PHOTO / WORLD
Sultan of Oman arrives in Beijing for state visit to China
By Xinhua Published: Nov 01, 2026 11:04 PM
Sultan Haitham Bin Tarik Al Said of Oman arrives in Beijing, capital of China, Nov. 1, 2026. At the invitation of President Xi Jinping, Sultan Haitham Bin Tarik Al Said of Oman arrived in Beijing on Sunday for a state visit to China from Nov. 1 to 2. (Photo: Xinhua)

Sultan Haitham Bin Tarik Al Said of Oman arrives in Beijing, capital of China, Nov. 1, 2026. At the invitation of President Xi Jinping, Sultan Haitham Bin Tarik Al Said of Oman arrived in Beijing on Sunday for a state visit to China from Nov. 1 to 2. (Photo: Xinhua)


Sultan Haitham Bin Tarik Al Said of Oman arrives in Beijing, capital of China, Nov. 1, 2026. At the invitation of President Xi Jinping, Sultan Haitham Bin Tarik Al Said of Oman arrived in Beijing on Sunday for a state visit to China from Nov. 1 to 2. (Photo: Xinhua)

Sultan Haitham Bin Tarik Al Said of Oman arrives in Beijing, capital of China, Nov. 1, 2026. At the invitation of President Xi Jinping, Sultan Haitham Bin Tarik Al Said of Oman arrived in Beijing on Sunday for a state visit to China from Nov. 1 to 2. (Photo: Xinhua)



Sultan Haitham Bin Tarik Al Said of Oman arrives in Beijing, capital of China, Nov. 1, 2026. At the invitation of President Xi Jinping, Sultan Haitham Bin Tarik Al Said of Oman arrived in Beijing on Sunday for a state visit to China from Nov. 1 to 2. (Photo: Xinhua)

Sultan Haitham Bin Tarik Al Said of Oman arrives in Beijing, capital of China, Nov. 1, 2026. At the invitation of President Xi Jinping, Sultan Haitham Bin Tarik Al Said of Oman arrived in Beijing on Sunday for a state visit to China from Nov. 1 to 2. (Photo: Xinhua)



Sultan Haitham Bin Tarik Al Said of Oman arrives in Beijing, capital of China, Nov. 1, 2026. At the invitation of President Xi Jinping, Sultan Haitham Bin Tarik Al Said of Oman arrived in Beijing on Sunday for a state visit to China from Nov. 1 to 2. (Photo: Xinhua)

Sultan Haitham Bin Tarik Al Said of Oman arrives in Beijing, capital of China, Nov. 1, 2026. At the invitation of President Xi Jinping, Sultan Haitham Bin Tarik Al Said of Oman arrived in Beijing on Sunday for a state visit to China from Nov. 1 to 2. (Photo: Xinhua)