Sultan of Oman arrives in Beijing for state visit to China

Sultan Haitham Bin Tarik Al Said of Oman arrives in Beijing, capital of China, Nov. 1, 2026. At the invitation of President Xi Jinping, Sultan Haitham Bin Tarik Al Said of Oman arrived in Beijing on Sunday for a state visit to China from Nov. 1 to 2. (Photo: Xinhua)
Sultan Haitham Bin Tarik Al Said of Oman arrives in Beijing, capital of China, Nov. 1, 2026. At the invitation of President Xi Jinping, Sultan Haitham Bin Tarik Al Said of Oman arrived in Beijing on Sunday for a state visit to China from Nov. 1 to 2. (Photo: Xinhua)
Sultan Haitham Bin Tarik Al Said of Oman arrives in Beijing, capital of China, Nov. 1, 2026. At the invitation of President Xi Jinping, Sultan Haitham Bin Tarik Al Said of Oman arrived in Beijing on Sunday for a state visit to China from Nov. 1 to 2. (Photo: Xinhua)
Sultan Haitham Bin Tarik Al Said of Oman arrives in Beijing, capital of China, Nov. 1, 2026. At the invitation of President Xi Jinping, Sultan Haitham Bin Tarik Al Said of Oman arrived in Beijing on Sunday for a state visit to China from Nov. 1 to 2. (Photo: Xinhua)