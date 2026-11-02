Halloween-themed sausage dog walk held in London

A costumed dachshund (sausage dog) takes part in a Halloween-themed sausage dog walk in Hyde Park's Kensington Gardens in London, Britain, Nov. 1, 2026. (Photo by Stephen Chung/Xinhua)

A costumed dachshund (sausage dog) takes part in a Halloween-themed sausage dog walk in Hyde Park's Kensington Gardens in London, Britain, Nov. 1, 2026. (Photo by Stephen Chung/Xinhua)

A costumed dachshund (sausage dog) takes part in a Halloween-themed sausage dog walk in Hyde Park's Kensington Gardens in London, Britain, Nov. 1, 2026. (Photo by Stephen Chung/Xinhua)

A costumed dachshund (sausage dog) takes part in a Halloween-themed sausage dog walk in Hyde Park's Kensington Gardens in London, Britain, Nov. 1, 2026. (Photo by Stephen Chung/Xinhua)