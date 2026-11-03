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Autumn scenery in Guangwu Mountain scenic area in Bazhong, SW China's Sichuan
By Xinhua Published: Nov 03, 2026 08:32 AM
Tourists visit the Guangwu Mountain scenic area in Bazhong City, southwest China's Sichuan Province, Nov. 1, 2026. (Xinhua/Jiang Hongjing)

Tourists visit the Guangwu Mountain scenic area in Bazhong City, southwest China's Sichuan Province, Nov. 1, 2026. (Xinhua/Jiang Hongjing)


Tourists visit the Guangwu Mountain scenic area in Bazhong City, southwest China's Sichuan Province, Nov. 1, 2026. (Xinhua/Jiang Hongjing)

Tourists visit the Guangwu Mountain scenic area in Bazhong City, southwest China's Sichuan Province, Nov. 1, 2026. (Xinhua/Jiang Hongjing)



A drone photo taken on Nov. 1, 2026 shows a view of the Guangwu Mountain scenic area in Bazhong City, southwest China's Sichuan Province. (Photo by Fu Haixu/Xinhua)

A drone photo taken on Nov. 1, 2026 shows a view of the Guangwu Mountain scenic area in Bazhong City, southwest China's Sichuan Province. (Photo by Fu Haixu/Xinhua)



A tourist poses for photos at a fir forest at the Guangwu Mountain scenic area in Bazhong City, southwest China's Sichuan Province, Nov. 1, 2026. (Xinhua/Jiang Hongjing)

A tourist poses for photos at a fir forest at the Guangwu Mountain scenic area in Bazhong City, southwest China's Sichuan Province, Nov. 1, 2026. (Xinhua/Jiang Hongjing)