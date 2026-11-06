Austrian chancellor arrives in Beijing for official visit

Austrian Chancellor Christian Stocker arrives in Beijing, capital of China, Nov. 5, 2026. Austrian Chancellor Christian Stocker arrived in Beijing on Thursday during his official visit to China from Nov. 2 to 7. (Xinhua/Cai Yang)
Austrian Chancellor Christian Stocker arrives in Beijing, capital of China, Nov. 5, 2026. Austrian Chancellor Christian Stocker arrived in Beijing on Thursday during his official visit to China from Nov. 2 to 7. (Xinhua/Cai Yang)
Austrian Chancellor Christian Stocker arrives in Beijing, capital of China, Nov. 5, 2026. Austrian Chancellor Christian Stocker arrived in Beijing on Thursday during his official visit to China from Nov. 2 to 7. (Xinhua/Zhu Wei)