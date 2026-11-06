Gabonese president arrives in Beijing for state visit to China

Gabonese President Brice Clotaire Oligui Nguema arrives in Beijing, capital of China, Nov. 5, 2026. Nguema arrived in Beijing on Thursday during his state visit to China from Nov. 3 to 7. (Xinhua/Zhu Wei)
Gabonese President Brice Clotaire Oligui Nguema arrives in Beijing, capital of China, Nov. 5, 2026. Nguema arrived in Beijing on Thursday during his state visit to China from Nov. 3 to 7. (Xinhua/Cai Yang)
Gabonese President Brice Clotaire Oligui Nguema arrives in Beijing, capital of China, Nov. 5, 2026. Nguema arrived in Beijing on Thursday during his state visit to China from Nov. 3 to 7. (Xinhua/Cai Yang)
Gabonese President Brice Clotaire Oligui Nguema arrives in Beijing, capital of China, Nov. 5, 2026. Nguema arrived in Beijing on Thursday during his state visit to China from Nov. 3 to 7. (Xinhua/Cai Yang)