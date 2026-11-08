Blooming flowers attract visitors at Qingxiu Mountain scenic area in S China's Guangxi

A drone photo taken on Nov. 7, 2026 shows visitors enjoying themselves among flowers at the Qingxiu Mountain scenic area in Nanning, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Zhou Hua)
Visitors enjoy themselves among flowers at the Qingxiu Mountain scenic area in Nanning, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Nov. 7, 2026. (Xinhua/Zhou Hua)
An aerial drone photo taken on Nov. 7, 2026 shows visitors enjoying themselves among flowers at the Qingxiu Mountain scenic area in Nanning, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Zhou Hua)
A drone photo taken on Nov. 7, 2026 shows visitors enjoying themselves among flowers at the Qingxiu Mountain scenic area in Nanning, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Zhou Hua)
Visitors enjoy themselves among flowers at the Qingxiu Mountain scenic area in Nanning, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Nov. 7, 2026. (Xinhua/Zhou Hua)