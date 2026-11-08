People visit Luminarie Festival by Seokchon Lake in Seoul

People visit the Luminarie Festival by the Seokchon Lake in Seoul, South Korea, Nov. 7, 2026. (Photo by Jun Hyosang/Xinhua)
People visit the Luminarie Festival by the Seokchon Lake in Seoul, South Korea, Nov. 7, 2026. (Photo by Jun Hyosang/Xinhua)
People visit the Luminarie Festival by the Seokchon Lake in Seoul, South Korea, Nov. 7, 2026. (Photo by Jun Hyosang/Xinhua)
The Luminarie Festival is held at the Seokchon Lake in Seoul, South Korea, Nov. 7, 2026. (Photo by Jun Hyosang/Xinhua)
People visit the Luminarie Festival by the Seokchon Lake in Seoul, South Korea, Nov. 7, 2026. (Photo by Jun Hyosang/Xinhua)
People visit the Luminarie Festival by the Seokchon Lake in Seoul, South Korea, Nov. 7, 2026. (Photo by Jun Hyosang/Xinhua)
People visit the Luminarie Festival by the Seokchon Lake in Seoul, South Korea, Nov. 7, 2026. (Photo by Jun Hyosang/Xinhua)