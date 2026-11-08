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People visit Luminarie Festival by Seokchon Lake in Seoul
By Xinhua Published: Nov 08, 2026 04:07 PM
People visit the Luminarie Festival by the Seokchon Lake in Seoul, South Korea, Nov. 7, 2026. (Photo by Jun Hyosang/Xinhua)

People visit the Luminarie Festival by the Seokchon Lake in Seoul, South Korea, Nov. 7, 2026. (Photo by Jun Hyosang/Xinhua)


People visit the Luminarie Festival by the Seokchon Lake in Seoul, South Korea, Nov. 7, 2026. (Photo by Jun Hyosang/Xinhua)

People visit the Luminarie Festival by the Seokchon Lake in Seoul, South Korea, Nov. 7, 2026. (Photo by Jun Hyosang/Xinhua)



People visit the Luminarie Festival by the Seokchon Lake in Seoul, South Korea, Nov. 7, 2026. (Photo by Jun Hyosang/Xinhua)

People visit the Luminarie Festival by the Seokchon Lake in Seoul, South Korea, Nov. 7, 2026. (Photo by Jun Hyosang/Xinhua)



The Luminarie Festival is held at the Seokchon Lake in Seoul, South Korea, Nov. 7, 2026. (Photo by Jun Hyosang/Xinhua)

The Luminarie Festival is held at the Seokchon Lake in Seoul, South Korea, Nov. 7, 2026. (Photo by Jun Hyosang/Xinhua)



People visit the Luminarie Festival by the Seokchon Lake in Seoul, South Korea, Nov. 7, 2026. (Photo by Jun Hyosang/Xinhua)

People visit the Luminarie Festival by the Seokchon Lake in Seoul, South Korea, Nov. 7, 2026. (Photo by Jun Hyosang/Xinhua)



People visit the Luminarie Festival by the Seokchon Lake in Seoul, South Korea, Nov. 7, 2026. (Photo by Jun Hyosang/Xinhua)

People visit the Luminarie Festival by the Seokchon Lake in Seoul, South Korea, Nov. 7, 2026. (Photo by Jun Hyosang/Xinhua)



People visit the Luminarie Festival by the Seokchon Lake in Seoul, South Korea, Nov. 7, 2026. (Photo by Jun Hyosang/Xinhua)

People visit the Luminarie Festival by the Seokchon Lake in Seoul, South Korea, Nov. 7, 2026. (Photo by Jun Hyosang/Xinhua)