Hindu Festival of Lights celebrated in Vancouver

A rangoli, a traditional Hindu decoration on the floor, is displayed during Diwali celebrations in Vancouver, British Columbia, Canada, on Nov. 7, 2026. Diwali, known as the Hindu Festival of Lights, was celebrated in Vancouver on Saturday with cultural performances and traditional festivities. (Photo by Liang Sen/ Xinhua)
Dancers perform a traditional Indian dance during Diwali celebrations in Vancouver, British Columbia, Canada, on Nov. 7, 2026. Diwali, known as the Hindu Festival of Lights, was celebrated in Vancouver on Saturday with cultural performances and traditional festivities. (Photo by Liang Sen/ Xinhua)
A woman applies henna designs to a visitor's hand during Diwali celebrations in Vancouver, British Columbia, Canada, on Nov. 7, 2026. Diwali, known as the Hindu Festival of Lights, was celebrated in Vancouver on Saturday with cultural performances and traditional festivities. (Photo by Liang Sen/ Xinhua)
Visitors browse handicrafts during Diwali celebrations in Vancouver, British Columbia, Canada, on Nov. 7, 2026. Diwali, known as the Hindu Festival of Lights, was celebrated in Vancouver on Saturday with cultural performances and traditional festivities. (Photo by Liang Sen/ Xinhua)
Dancers perform during Diwali celebrations in Vancouver, British Columbia, Canada, on Nov. 7, 2026. Diwali, known as the Hindu Festival of Lights, was celebrated in Vancouver on Saturday with cultural performances and traditional festivities. (Photo by Liang Sen/ Xinhua)