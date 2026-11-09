PHOTO / WORLD
Devotees light earthen lamps and candles during Shyama Puja in Dhaka, Bangladesh
By Xinhua Published: Nov 09, 2026 09:22 AM
Devotees light earthen lamps and candles during Shyama Puja, also known as Kali Puja, at the Sri Sri Bordeshwari Kalimata Temple in Dhaka, Bangladesh, Nov. 8, 2026. (Photo by Habibur Rahman/Xinhua)

Devotees light earthen lamps and candles during Shyama Puja, also known as Kali Puja, at the Sri Sri Bordeshwari Kalimata Temple in Dhaka, Bangladesh, Nov. 8, 2026. (Photo by Habibur Rahman/Xinhua)


Devotees light earthen lamps and candles during Shyama Puja, also known as Kali Puja, at the Sri Sri Bordeshwari Kalimata Temple in Dhaka, Bangladesh, Nov. 8, 2026. (Photo by Habibur Rahman/Xinhua)

Devotees light earthen lamps and candles during Shyama Puja, also known as Kali Puja, at the Sri Sri Bordeshwari Kalimata Temple in Dhaka, Bangladesh, Nov. 8, 2026. (Photo by Habibur Rahman/Xinhua)



Devotees light earthen lamps and candles during Shyama Puja, also known as Kali Puja, at the Sri Sri Bordeshwari Kalimata Temple in Dhaka, Bangladesh, Nov. 8, 2026. (Photo by Habibur Rahman/Xinhua)

Devotees light earthen lamps and candles during Shyama Puja, also known as Kali Puja, at the Sri Sri Bordeshwari Kalimata Temple in Dhaka, Bangladesh, Nov. 8, 2026. (Photo by Habibur Rahman/Xinhua)



Devotees light earthen lamps and candles during Shyama Puja, also known as Kali Puja, at the Sri Sri Bordeshwari Kalimata Temple in Dhaka, Bangladesh, Nov. 8, 2026. (Photo by Habibur Rahman/Xinhua)

Devotees light earthen lamps and candles during Shyama Puja, also known as Kali Puja, at the Sri Sri Bordeshwari Kalimata Temple in Dhaka, Bangladesh, Nov. 8, 2026. (Photo by Habibur Rahman/Xinhua)