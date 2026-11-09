Devotees light earthen lamps and candles during Shyama Puja in Dhaka, Bangladesh

Devotees light earthen lamps and candles during Shyama Puja, also known as Kali Puja, at the Sri Sri Bordeshwari Kalimata Temple in Dhaka, Bangladesh, Nov. 8, 2026. (Photo by Habibur Rahman/Xinhua)
Devotees light earthen lamps and candles during Shyama Puja, also known as Kali Puja, at the Sri Sri Bordeshwari Kalimata Temple in Dhaka, Bangladesh, Nov. 8, 2026. (Photo by Habibur Rahman/Xinhua)
Devotees light earthen lamps and candles during Shyama Puja, also known as Kali Puja, at the Sri Sri Bordeshwari Kalimata Temple in Dhaka, Bangladesh, Nov. 8, 2026. (Photo by Habibur Rahman/Xinhua)
Devotees light earthen lamps and candles during Shyama Puja, also known as Kali Puja, at the Sri Sri Bordeshwari Kalimata Temple in Dhaka, Bangladesh, Nov. 8, 2026. (Photo by Habibur Rahman/Xinhua)