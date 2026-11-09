World Media Summit guests visit Alibaba Beijing headquarters

Guests attending the 7th World Media Summit (WMS) visit Alibaba Beijing headquarters, in Beijing, capital of China, Nov. 8, 2026. Some guests attending the 7th WMS visited Alibaba Beijing headquarters on Sunday. (Xinhua/Chen Yehua)
Guests attending the 7th World Media Summit (WMS) visit Alibaba Beijing headquarters, in Beijing, capital of China, Nov. 8, 2026. Some guests attending the 7th WMS visited Alibaba Beijing headquarters on Sunday. (Xinhua/Chen Yehua)
Guests attending the 7th World Media Summit (WMS) visit Alibaba Beijing headquarters, in Beijing, capital of China, Nov. 8, 2026. Some guests attending the 7th WMS visited Alibaba Beijing headquarters on Sunday. (Xinhua/Chen Yehua)
Guests attending the 7th World Media Summit (WMS) visit Alibaba Beijing headquarters, in Beijing, capital of China, Nov. 8, 2026. Some guests attending the 7th WMS visited Alibaba Beijing headquarters on Sunday. (Xinhua/Chen Yehua)