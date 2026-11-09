PHOTO / CHINA
World Media Summit guests visit Alibaba Beijing headquarters
By Xinhua Published: Nov 09, 2026 02:47 PM
Guests attending the 7th World Media Summit (WMS) visit Alibaba Beijing headquarters, in Beijing, capital of China, Nov. 8, 2026. Some guests attending the 7th WMS visited Alibaba Beijing headquarters on Sunday. (Xinhua/Chen Yehua)

Guests attending the 7th World Media Summit (WMS) visit Alibaba Beijing headquarters, in Beijing, capital of China, Nov. 8, 2026. Some guests attending the 7th WMS visited Alibaba Beijing headquarters on Sunday. (Xinhua/Chen Yehua)


Guests attending the 7th World Media Summit (WMS) visit Alibaba Beijing headquarters, in Beijing, capital of China, Nov. 8, 2026. Some guests attending the 7th WMS visited Alibaba Beijing headquarters on Sunday. (Xinhua/Chen Yehua)

Guests attending the 7th World Media Summit (WMS) visit Alibaba Beijing headquarters, in Beijing, capital of China, Nov. 8, 2026. Some guests attending the 7th WMS visited Alibaba Beijing headquarters on Sunday. (Xinhua/Chen Yehua)



Guests attending the 7th World Media Summit (WMS) visit Alibaba Beijing headquarters, in Beijing, capital of China, Nov. 8, 2026. Some guests attending the 7th WMS visited Alibaba Beijing headquarters on Sunday. (Xinhua/Chen Yehua)

Guests attending the 7th World Media Summit (WMS) visit Alibaba Beijing headquarters, in Beijing, capital of China, Nov. 8, 2026. Some guests attending the 7th WMS visited Alibaba Beijing headquarters on Sunday. (Xinhua/Chen Yehua)



Guests attending the 7th World Media Summit (WMS) visit Alibaba Beijing headquarters, in Beijing, capital of China, Nov. 8, 2026. Some guests attending the 7th WMS visited Alibaba Beijing headquarters on Sunday. (Xinhua/Chen Yehua)

Guests attending the 7th World Media Summit (WMS) visit Alibaba Beijing headquarters, in Beijing, capital of China, Nov. 8, 2026. Some guests attending the 7th WMS visited Alibaba Beijing headquarters on Sunday. (Xinhua/Chen Yehua)