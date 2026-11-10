Cows worshiped during Tihar festival in Lalitpur, Nepal

A cow is worshiped during Tihar, also known as the festival of lights, in Lalitpur, Nepal, Nov. 9, 2026. (Photo by Hari Maharjan/Xinhua)
A cow is worshiped during Tihar, also known as the festival of lights, in Lalitpur, Nepal, Nov. 9, 2026. (Photo by Hari Maharjan/Xinhua)
A cow is worshiped during Tihar, also known as the festival of lights, in Lalitpur, Nepal, Nov. 9, 2026. (Photo by Hari Maharjan/Xinhua)
A cow is worshiped during Tihar, also known as the festival of lights, in Lalitpur, Nepal, Nov. 9, 2026. (Photo by Hari Maharjan/Xinhua)