PHOTO / WORLD
Cows worshiped during Tihar festival in Lalitpur, Nepal
By Xinhua Published: Nov 10, 2026 09:48 AM
A cow is worshiped during Tihar, also known as the festival of lights, in Lalitpur, Nepal, Nov. 9, 2026. (Photo by Hari Maharjan/Xinhua)

A cow is worshiped during Tihar, also known as the festival of lights, in Lalitpur, Nepal, Nov. 9, 2026. (Photo by Hari Maharjan/Xinhua)


A cow is worshiped during Tihar, also known as the festival of lights, in Lalitpur, Nepal, Nov. 9, 2026. (Photo by Hari Maharjan/Xinhua)

A cow is worshiped during Tihar, also known as the festival of lights, in Lalitpur, Nepal, Nov. 9, 2026. (Photo by Hari Maharjan/Xinhua)


A cow is worshiped during Tihar, also known as the festival of lights, in Lalitpur, Nepal, Nov. 9, 2026. (Photo by Hari Maharjan/Xinhua)

A cow is worshiped during Tihar, also known as the festival of lights, in Lalitpur, Nepal, Nov. 9, 2026. (Photo by Hari Maharjan/Xinhua)


A cow is worshiped during Tihar, also known as the festival of lights, in Lalitpur, Nepal, Nov. 9, 2026. (Photo by Hari Maharjan/Xinhua)

A cow is worshiped during Tihar, also known as the festival of lights, in Lalitpur, Nepal, Nov. 9, 2026. (Photo by Hari Maharjan/Xinhua)