Scenery of Yellow River in China's Henan

An aerial drone photo taken on Nov. 9, 2026 shows a section of the Yellow River in Wenxian County, central China's Henan Province. (Xinhua/Li Jianan)
An aerial drone photo taken on Nov. 9, 2026 shows a section of the Yellow River in Wenxian County, central China's Henan Province. (Xinhua/Li Jianan)
An aerial drone photo taken on Nov. 9, 2026 shows a section of the Yellow River in Wenxian County, central China's Henan Province. (Xinhua/Li Jianan)
A drone photo taken on Nov. 9, 2026 shows people riding horses along the Yellow River in Wenxian County, central China's Henan Province. (Xinhua/Li Jianan)
An aerial drone photo taken on Nov. 9, 2026 shows a view of Gongyi City on the southern bank of the Yellow River in central China's Henan Province. (Xinhua/Li Jianan)