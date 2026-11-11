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Scenery of Yellow River in China's Henan
By Xinhua Published: Nov 11, 2026 08:15 AM
An aerial drone photo taken on Nov. 9, 2026 shows a section of the Yellow River in Wenxian County, central China's Henan Province. (Xinhua/Li Jianan)

An aerial drone photo taken on Nov. 9, 2026 shows a section of the Yellow River in Wenxian County, central China's Henan Province. (Xinhua/Li Jianan)


An aerial drone photo taken on Nov. 9, 2026 shows a section of the Yellow River in Wenxian County, central China's Henan Province. (Xinhua/Li Jianan)

An aerial drone photo taken on Nov. 9, 2026 shows a section of the Yellow River in Wenxian County, central China's Henan Province. (Xinhua/Li Jianan)


An aerial drone photo taken on Nov. 9, 2026 shows a section of the Yellow River in Wenxian County, central China's Henan Province. (Xinhua/Li Jianan)

An aerial drone photo taken on Nov. 9, 2026 shows a section of the Yellow River in Wenxian County, central China's Henan Province. (Xinhua/Li Jianan)


A drone photo taken on Nov. 9, 2026 shows people riding horses along the Yellow River in Wenxian County, central China's Henan Province. (Xinhua/Li Jianan)

A drone photo taken on Nov. 9, 2026 shows people riding horses along the Yellow River in Wenxian County, central China's Henan Province. (Xinhua/Li Jianan)


An aerial drone photo taken on Nov. 9, 2026 shows a view of Gongyi City on the southern bank of the Yellow River in central China's Henan Province. (Xinhua/Li Jianan)

An aerial drone photo taken on Nov. 9, 2026 shows a view of Gongyi City on the southern bank of the Yellow River in central China's Henan Province. (Xinhua/Li Jianan)