PHOTO / CHINA
Tourists enjoy view of pink muhly grass in Nanchang, China's Jiangxi
By Xinhua Published: Nov 11, 2026 08:29 AM
Tourists enjoy the view of pink muhly grass at a wetland park in Nanchang, east China's Jiangxi Province, Nov. 10, 2026. (Xinhua/Zhou Mi)

Tourists enjoy the view of pink muhly grass at a wetland park in Nanchang, east China's Jiangxi Province, Nov. 10, 2026. (Xinhua/Zhou Mi)


Tourists enjoy the view of pink muhly grass at a wetland park in Nanchang, east China's Jiangxi Province, Nov. 10, 2026. (Xinhua/Zhou Mi)

Tourists enjoy the view of pink muhly grass at a wetland park in Nanchang, east China's Jiangxi Province, Nov. 10, 2026. (Xinhua/Zhou Mi)


Tourists enjoy the view of pink muhly grass at a wetland park in Nanchang, east China's Jiangxi Province, Nov. 10, 2026. (Xinhua/Zhou Mi)

Tourists enjoy the view of pink muhly grass at a wetland park in Nanchang, east China's Jiangxi Province, Nov. 10, 2026. (Xinhua/Zhou Mi)


Tourists enjoy the view of pink muhly grass at a wetland park in Nanchang, east China's Jiangxi Province, Nov. 10, 2026. (Xinhua/Zhou Mi)

Tourists enjoy the view of pink muhly grass at a wetland park in Nanchang, east China's Jiangxi Province, Nov. 10, 2026. (Xinhua/Zhou Mi)