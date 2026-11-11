Tourists enjoy view of pink muhly grass in Nanchang, China's Jiangxi

Tourists enjoy the view of pink muhly grass at a wetland park in Nanchang, east China's Jiangxi Province, Nov. 10, 2026. (Xinhua/Zhou Mi)
Tourists enjoy the view of pink muhly grass at a wetland park in Nanchang, east China's Jiangxi Province, Nov. 10, 2026. (Xinhua/Zhou Mi)
Tourists enjoy the view of pink muhly grass at a wetland park in Nanchang, east China's Jiangxi Province, Nov. 10, 2026. (Xinhua/Zhou Mi)
Tourists enjoy the view of pink muhly grass at a wetland park in Nanchang, east China's Jiangxi Province, Nov. 10, 2026. (Xinhua/Zhou Mi)