Water surge in Malaysia's Selangor leaves 5 dead, 3 missing

Rescuers carry out rescue operations after a sudden surge of river water swept through a recreational area in Selangor state, Malaysia, Nov. 10, 2026. Five people have been confirmed dead and three others remain missing after a sudden surge of river water swept through a recreational area in Malaysia's Selangor state on Monday, authorities said Tuesday. (Bernama/Handout via Xinhua)
Rescuers carry out rescue operations after a sudden surge of river water swept through a recreational area in Selangor state, Malaysia, Nov. 10, 2026. Five people have been confirmed dead and three others remain missing after a sudden surge of river water swept through a recreational area in Malaysia's Selangor state on Monday, authorities said Tuesday. (Bernama/Handout via Xinhua)
Rescuers carry the body of a victim after a sudden surge of river water swept through a recreational area in Selangor state, Malaysia, Nov. 10, 2026. Five people have been confirmed dead and three others remain missing after a sudden surge of river water swept through a recreational area in Malaysia's Selangor state on Monday, authorities said Tuesday. (Bernama/Handout via Xinhua)
Rescuers carry out rescue operations after a sudden surge of river water swept through a recreational area in Selangor state, Malaysia, Nov. 10, 2026. Five people have been confirmed dead and three others remain missing after a sudden surge of river water swept through a recreational area in Malaysia's Selangor state on Monday, authorities said Tuesday. (Bernama/Handout via Xinhua)