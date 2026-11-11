Russia-US-Ukraine trilateral talks resume for second day in Abu Dhabi
By Xinhua Published: Nov 11, 2026 04:26 PM
Russia, the United States and Ukraine resumed face-to-face trilateral talks on Wednesday in Abu Dhabi, capital of the United Arab Emirates, as diplomatic efforts continued to seek a political settlement to the Ukraine crisis.
The second day's discussions focused on ending hostilities, security guarantees and other key issues, following Tuesday's opening session that lasted nearly four hours.