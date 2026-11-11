Double 11 logistics peak

Delivery trucks leave after uploading parcels at an express company in Tangshan, North China's Hebei Province, on November 11, 2026. Logistics firms are working at full capacity to handle the Double 11 online shopping peak. Photo: VCG
Workers are busy sorting, scanning and dispatching express parcels at a logistics and transshipment center in Suqian, East ...
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