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Double 11 logistics peak
By VCG Published: Nov 11, 2026 10:07 PM
Delivery trucks leave after uploading parcels at an express company in Tangshan, North China's Hebei Province, on November 11, 2026. Logistics firms are working at full capacity to handle the Double 11 online shopping peak. Photo: VCG

Delivery trucks leave after uploading parcels at an express company in Tangshan, North China's Hebei Province, on November 11, 2026. Logistics firms are working at full capacity to handle the Double 11 online shopping peak. Photo: VCG




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