PHOTO / CHINA
Scenery of Badaguan scenic area in Qingdao, China's Shandong
By Xinhua Published: Nov 12, 2026 09:42 AM
A tourist takes photos while visiting the Badaguan scenic area in Qingdao, east China's Shandong Province, Nov. 11, 2026. (Xinhua/Li Ziheng)

A tourist takes photos while visiting the Badaguan scenic area in Qingdao, east China's Shandong Province, Nov. 11, 2026. (Xinhua/Li Ziheng)


Tourists view scenery at the Badaguan scenic area in Qingdao, east China's Shandong Province, Nov. 11, 2026. (Xinhua/Li Ziheng)

Tourists view scenery at the Badaguan scenic area in Qingdao, east China's Shandong Province, Nov. 11, 2026. (Xinhua/Li Ziheng)


Tourists view scenery at the Badaguan scenic area in Qingdao, east China's Shandong Province, Nov. 11, 2026. (Xinhua/Li Ziheng)

Tourists view scenery at the Badaguan scenic area in Qingdao, east China's Shandong Province, Nov. 11, 2026. (Xinhua/Li Ziheng)


Tourists view scenery at the Badaguan scenic area in Qingdao, east China's Shandong Province, Nov. 11, 2026. (Xinhua/Li Ziheng)

Tourists view scenery at the Badaguan scenic area in Qingdao, east China's Shandong Province, Nov. 11, 2026. (Xinhua/Li Ziheng)