Scenery of Badaguan scenic area in Qingdao, China's Shandong

A tourist takes photos while visiting the Badaguan scenic area in Qingdao, east China's Shandong Province, Nov. 11, 2026. (Xinhua/Li Ziheng)
Tourists view scenery at the Badaguan scenic area in Qingdao, east China's Shandong Province, Nov. 11, 2026. (Xinhua/Li Ziheng)
Tourists view scenery at the Badaguan scenic area in Qingdao, east China's Shandong Province, Nov. 11, 2026. (Xinhua/Li Ziheng)
Tourists view scenery at the Badaguan scenic area in Qingdao, east China's Shandong Province, Nov. 11, 2026. (Xinhua/Li Ziheng)