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32nd Int'l Industrial Exhibition Metal-Expo held in St. Petersburg, Russia
By Xinhua Published: Nov 12, 2026 10:13 AM
People view exhibits at the 32nd International Industrial Exhibition Metal-Expo in St. Petersburg, Russia, Nov. 10, 2026. The four-day event, which will last till Nov. 13, has attracted large numbers of Russian and international companies. (Photo by Irina Motina/Xinhua)

People view exhibits at the 32nd International Industrial Exhibition Metal-Expo in St. Petersburg, Russia, Nov. 10, 2026. The four-day event, which will last till Nov. 13, has attracted large numbers of Russian and international companies. (Photo by Irina Motina/Xinhua)


A man views exhibits at the 32nd International Industrial Exhibition Metal-Expo in St. Petersburg, Russia, Nov. 10, 2026. The four-day event, which will last till Nov. 13, has attracted large numbers of Russian and international companies. (Photo by Irina Motina/Xinhua)

A man views exhibits at the 32nd International Industrial Exhibition Metal-Expo in St. Petersburg, Russia, Nov. 10, 2026. The four-day event, which will last till Nov. 13, has attracted large numbers of Russian and international companies. (Photo by Irina Motina/Xinhua)


People visit the 32nd International Industrial Exhibition Metal-Expo in St. Petersburg, Russia, Nov. 10, 2026. The four-day event, which will last till Nov. 13, has attracted large numbers of Russian and international companies. (Photo by Irina Motina/Xinhua)

People visit the 32nd International Industrial Exhibition Metal-Expo in St. Petersburg, Russia, Nov. 10, 2026. The four-day event, which will last till Nov. 13, has attracted large numbers of Russian and international companies. (Photo by Irina Motina/Xinhua)