32nd Int'l Industrial Exhibition Metal-Expo held in St. Petersburg, Russia

People view exhibits at the 32nd International Industrial Exhibition Metal-Expo in St. Petersburg, Russia, Nov. 10, 2026. The four-day event, which will last till Nov. 13, has attracted large numbers of Russian and international companies. (Photo by Irina Motina/Xinhua)
A man views exhibits at the 32nd International Industrial Exhibition Metal-Expo in St. Petersburg, Russia, Nov. 10, 2026. The four-day event, which will last till Nov. 13, has attracted large numbers of Russian and international companies. (Photo by Irina Motina/Xinhua)
People visit the 32nd International Industrial Exhibition Metal-Expo in St. Petersburg, Russia, Nov. 10, 2026. The four-day event, which will last till Nov. 13, has attracted large numbers of Russian and international companies. (Photo by Irina Motina/Xinhua)