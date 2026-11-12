Protests erupt during Biden's surprise visit to Dublin

Pro-Palestinian protesters attend a rally at Trinity College Dublin in Dublin, Ireland, Nov. 10, 2026. Protests broke out at Trinity College Dublin on Tuesday during a surprise visit by former U.S. President Joe Biden, with Irish police making arrests, local media reported. (Xinhua/Li Mangmang)
Pro-Palestinian protesters attend a rally at Trinity College Dublin in Dublin, Ireland, Nov. 10, 2026. Protests broke out at Trinity College Dublin on Tuesday during a surprise visit by former U.S. President Joe Biden, with Irish police making arrests, local media reported. (Xinhua/Li Mangmang)
Pro-Palestinian protesters attend a rally at Trinity College Dublin in Dublin, Ireland, Nov. 10, 2026. Protests broke out at Trinity College Dublin on Tuesday during a surprise visit by former U.S. President Joe Biden, with Irish police making arrests, local media reported. (Xinhua/Li Mangmang)
Pro-Palestinian protesters attend a rally at Trinity College Dublin in Dublin, Ireland, Nov. 10, 2026. Protests broke out at Trinity College Dublin on Tuesday during a surprise visit by former U.S. President Joe Biden, with Irish police making arrests, local media reported. (Xinhua/Li Mangmang)