Underwater Santa Claus performances held to celebrate upcoming Christmas in Vancouver

A diver dressed as Santa Claus interacts with a child from inside an aquarium tank during a holiday event at the Vancouver Aquarium in Vancouver, British Columbia, Canada, on Nov. 12, 2026. The Vancouver Aquarium kicked off its Holiday Splash event on Thursday, featuring underwater Santa Claus performances and festive activities to celebrate the upcoming Christmas. (Photo by Liang Sen/Xinhua)
A diver dressed as Santa Claus swims in an aquarium tank during a holiday event at the Vancouver Aquarium in Vancouver, British Columbia, Canada, on Nov. 12, 2026. The Vancouver Aquarium kicked off its Holiday Splash event on Thursday, featuring underwater Santa Claus performances and festive activities to celebrate the upcoming Christmas. (Photo by Liang Sen/Xinhua)
A diver dressed as Santa Claus swims in an aquarium tank during a holiday event at the Vancouver Aquarium in Vancouver, British Columbia, Canada, on Nov. 12, 2026. The Vancouver Aquarium kicked off its Holiday Splash event on Thursday, featuring underwater Santa Claus performances and festive activities to celebrate the upcoming Christmas. (Photo by Liang Sen/Xinhua)
A diver dressed as Santa Claus swims in an aquarium tank during a holiday event at the Vancouver Aquarium in Vancouver, British Columbia, Canada, on Nov. 12, 2026. The Vancouver Aquarium kicked off its Holiday Splash event on Thursday, featuring underwater Santa Claus performances and festive activities to celebrate the upcoming Christmas. (Photo by Liang Sen/Xinhua)