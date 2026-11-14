A woman walks past a flight information display board at Ronald Reagan Washington National Airport in Arlington, Virginia, the United States, Nov. 13, 2026. The U.S. Federal Aviation Administration (FAA) issued a nationwide ground stop on Friday following a "communication issue impacting all Air Route Traffic Control Centers," U.S. Transportation Secretary Sean Duffy said. (Xinhua/Li Rui)
People check on a flight information display board at Ronald Reagan Washington National Airport in Arlington, Virginia, the United States, Nov. 13, 2026. The U.S. Federal Aviation Administration (FAA) issued a nationwide ground stop on Friday following a "communication issue impacting all Air Route Traffic Control Centers," U.S. Transportation Secretary Sean Duffy said. (Xinhua/Li Rui)
Airplanes are seen at Ronald Reagan Washington National Airport in Arlington, Virginia, the United States, Nov. 13, 2026. The U.S. Federal Aviation Administration (FAA) issued a nationwide ground stop on Friday following a "communication issue impacting all Air Route Traffic Control Centers," U.S. Transportation Secretary Sean Duffy said. (Xinhua/Li Rui)
People check on a flight information display board at Ronald Reagan Washington National Airport in Arlington, Virginia, the United States, Nov. 13, 2026. The U.S. Federal Aviation Administration (FAA) issued a nationwide ground stop on Friday following a "communication issue impacting all Air Route Traffic Control Centers," U.S. Transportation Secretary Sean Duffy said. (Xinhua/Li Rui)