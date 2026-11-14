PHOTO / WORLD
US FAA issues nationwide ground stop following "communication issue"
By Xinhua Published: Nov 14, 2026 01:41 PM
A woman walks past a flight information display board at Ronald Reagan Washington National Airport in Arlington, Virginia, the United States, Nov. 13, 2026. The U.S. Federal Aviation Administration (FAA) issued a nationwide ground stop on Friday following a communication issue impacting all Air Route Traffic Control Centers, U.S. Transportation Secretary Sean Duffy said. (Xinhua/Li Rui)

A woman walks past a flight information display board at Ronald Reagan Washington National Airport in Arlington, Virginia, the United States, Nov. 13, 2026. The U.S. Federal Aviation Administration (FAA) issued a nationwide ground stop on Friday following a "communication issue impacting all Air Route Traffic Control Centers," U.S. Transportation Secretary Sean Duffy said. (Xinhua/Li Rui)


People check on a flight information display board at Ronald Reagan Washington National Airport in Arlington, Virginia, the United States, Nov. 13, 2026. The U.S. Federal Aviation Administration (FAA) issued a nationwide ground stop on Friday following a communication issue impacting all Air Route Traffic Control Centers, U.S. Transportation Secretary Sean Duffy said. (Xinhua/Li Rui)

People check on a flight information display board at Ronald Reagan Washington National Airport in Arlington, Virginia, the United States, Nov. 13, 2026. The U.S. Federal Aviation Administration (FAA) issued a nationwide ground stop on Friday following a "communication issue impacting all Air Route Traffic Control Centers," U.S. Transportation Secretary Sean Duffy said. (Xinhua/Li Rui)


Airplanes are seen at Ronald Reagan Washington National Airport in Arlington, Virginia, the United States, Nov. 13, 2026. The U.S. Federal Aviation Administration (FAA) issued a nationwide ground stop on Friday following a communication issue impacting all Air Route Traffic Control Centers, U.S. Transportation Secretary Sean Duffy said. (Xinhua/Li Rui)

Airplanes are seen at Ronald Reagan Washington National Airport in Arlington, Virginia, the United States, Nov. 13, 2026. The U.S. Federal Aviation Administration (FAA) issued a nationwide ground stop on Friday following a "communication issue impacting all Air Route Traffic Control Centers," U.S. Transportation Secretary Sean Duffy said. (Xinhua/Li Rui)


People check on a flight information display board at Ronald Reagan Washington National Airport in Arlington, Virginia, the United States, Nov. 13, 2026. The U.S. Federal Aviation Administration (FAA) issued a nationwide ground stop on Friday following a communication issue impacting all Air Route Traffic Control Centers, U.S. Transportation Secretary Sean Duffy said. (Xinhua/Li Rui)

People check on a flight information display board at Ronald Reagan Washington National Airport in Arlington, Virginia, the United States, Nov. 13, 2026. The U.S. Federal Aviation Administration (FAA) issued a nationwide ground stop on Friday following a "communication issue impacting all Air Route Traffic Control Centers," U.S. Transportation Secretary Sean Duffy said. (Xinhua/Li Rui)