Scenery of Naoli River national natural reserve in China's Heilongjiang

A drone photo taken on Nov. 14, 2026 shows a view of the Naoli River national natural reserve in northeast China's Heilongjiang Province. (Photo by Xu Congjun/Xinhua)

An aerial drone photo taken on Nov. 14, 2026 shows a view of the Naoli River national natural reserve in northeast China's Heilongjiang Province. (Photo by Xu Congjun/Xinhua)

An aerial drone photo taken on Nov. 14, 2026 shows a view of the Naoli River national natural reserve in northeast China's Heilongjiang Province. (Photo by Xu Congjun/Xinhua)

An aerial drone photo taken on Nov. 15, 2026 shows a view of the Naoli River national natural reserve in northeast China's Heilongjiang Province. (Photo by Xu Congjun/Xinhua)