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Scenery of Naoli River national natural reserve in China's Heilongjiang
By Xinhua Published: Nov 16, 2026 12:16 PM
A drone photo taken on Nov. 14, 2026 shows a view of the Naoli River national natural reserve in northeast China's Heilongjiang Province. (Photo by Xu Congjun/Xinhua)

A drone photo taken on Nov. 14, 2026 shows a view of the Naoli River national natural reserve in northeast China's Heilongjiang Province. (Photo by Xu Congjun/Xinhua)


An aerial drone photo taken on Nov. 14, 2026 shows a view of the Naoli River national natural reserve in northeast China's Heilongjiang Province. (Photo by Xu Congjun/Xinhua)

An aerial drone photo taken on Nov. 14, 2026 shows a view of the Naoli River national natural reserve in northeast China's Heilongjiang Province. (Photo by Xu Congjun/Xinhua)



An aerial drone photo taken on Nov. 14, 2026 shows a view of the Naoli River national natural reserve in northeast China's Heilongjiang Province. (Photo by Xu Congjun/Xinhua)

An aerial drone photo taken on Nov. 14, 2026 shows a view of the Naoli River national natural reserve in northeast China's Heilongjiang Province. (Photo by Xu Congjun/Xinhua)



An aerial drone photo taken on Nov. 15, 2026 shows a view of the Naoli River national natural reserve in northeast China's Heilongjiang Province. (Photo by Xu Congjun/Xinhua)

An aerial drone photo taken on Nov. 15, 2026 shows a view of the Naoli River national natural reserve in northeast China's Heilongjiang Province. (Photo by Xu Congjun/Xinhua)