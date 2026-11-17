Robots work at a cuff sewing station in Kunshan City, east China's Jiangsu Province, Nov. 4, 2026. (Photo by Wang Xuzhong/Xinhua)
Workers are busy at a garment production line in Duyun City, southwest China's Guizhou Province, Nov. 13, 2026. (Photo by Xiao Wei/Xinhua)
Workers work at an aluminum processing workshop in Luoyang City, central China's Henan Province, Nov. 10, 2026. (Photo by Zhang Yixi/Xinhua)
Workers check subway trains at a workshop in Shijiazhuang, north China's Hebei Province, Nov. 12, 2026. (Photo by Chen Qibao/Xinhua)