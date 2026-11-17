This photo taken on Nov. 16, 2026 shows Mars and Jupiter in the sky over Shuangyashan City in northeast China's Heilongjiang Province. Mars and Jupiter appeared close early Monday morning. (Photo by Han Yang/Xinhua)

This photo taken on Nov. 16, 2026 shows Mars and Jupiter in the sky over a tourism resort in Mongolian Autonomous County of Dorbod in northeast China's Heilongjiang Province. Mars and Jupiter appeared close early Monday morning. (Photo by Chi Shiyong/Xinhua)

This photo taken on Nov. 16, 2026 shows Mars and Jupiter in the sky over Daqing City in northeast China's Heilongjiang Province. Mars and Jupiter appeared close early Monday morning. (Photo by Liu Chengshan/Xinhua)

This photo taken on Nov. 16, 2026 shows Mars and Jupiter in the sky over Mudanjiang City in northeast China's Heilongjiang Province. Mars and Jupiter appeared close early Monday morning. (Photo by Wang Baoxun/Xinhua)