An aerial drone photo shows a yacht sailing near the Phoenix Island in Sanya, south China's Hainan Province, Nov. 17, 2026. As northern China gets colder, Sanya remains warm as summer, making it a popular winter destination for travelers. (Xinhua/Zhao Yingquan)
An aerial drone photo shows yachts sailing near the Phoenix Island in Sanya, south China's Hainan Province, Nov. 17, 2026. As northern China gets colder, Sanya remains warm as summer, making it a popular winter destination for travelers. (Xinhua/Zhao Yingquan)
An aerial drone photo shows yachts sailing near the Phoenix Island in Sanya, south China's Hainan Province, Nov. 17, 2026. As northern China gets colder, Sanya remains warm as summer, making it a popular winter destination for travelers. (Xinhua/Zhao Yingquan)
An aerial drone photo shows yachts sailing near the Phoenix Island in Sanya, south China's Hainan Province, Nov. 17, 2026. As northern China gets colder, Sanya remains warm as summer, making it a popular winter destination for travelers. (Xinhua/Zhao Yingquan)