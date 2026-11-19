People watch Israeli bulldozers demolishing homes in Zawtar al-Sharqiyah, a southern Lebanese town that remains under Israeli military occupation, on Nov. 18, 2026. (Photo by Ali Hashisho/Xinhua)
Photo taken from Zawtar al-Gharbiyah on Nov. 18, 2026, shows Israeli tank providing cover for bulldozers demolishing homes in Zawtar al-Sharqiyah, a southern Lebanese town that remains under Israeli military occupation. (Photo by Ali Hashisho/Xinhua)
Photo taken from Zawtar al-Gharbiyah on Nov. 18, 2026, shows Israeli tank providing cover for bulldozers demolishing homes in Zawtar al-Sharqiyah, a southern Lebanese town that remains under Israeli military occupation. (Photo by Ali Hashisho/Xinhua)