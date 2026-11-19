Trainees attend a lecture during a cervical cancer prevention and control specialized training program for Shanghai Cooperation Organization (SCO) member countries in Beijing, capital of China, Nov. 18, 2026. The program is being held in Beijing and Shenzhen from Nov. 17 to 26. (Xinhua/Zhang Yuwei)
A cervical cancer prevention and control specialized training program for Shanghai Cooperation Organization (SCO) member countries is held in Beijing, capital of China, Nov. 18, 2026. The program is being held in Beijing and Shenzhen from Nov. 17 to 26. (Xinhua/Zhang Yuwei)
Trainees attend a lecture during a cervical cancer prevention and control specialized training program for Shanghai Cooperation Organization (SCO) member countries in Beijing, capital of China, Nov. 18, 2026. The program is being held in Beijing and Shenzhen from Nov. 17 to 26. (Xinhua/Zhang Yuwei)
Professor Zhao Fanghui of the National Cancer Center and Cancer Hospital with the Chinese Academy of Medical Sciences gives a lecture during a cervical cancer prevention and control specialized training program for Shanghai Cooperation Organization (SCO) member countries in Beijing, capital of China, Nov. 18, 2026. The program is being held in Beijing and Shenzhen from Nov. 17 to 26. (Xinhua/Zhang Yuwei)