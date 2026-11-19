Tourists enjoy red leaves at Wuxiakou scenic area in Badong County, central China's Hubei Province, Nov. 18, 2026. (Photo by Jiao Guobin/Xinhua)
An aerial drone photo taken at Wuxiakou in Wushan County, southwest China's Chongqing Municipality, on Nov. 18, 2026 shows a view of Wuxia Gorge along the Yangtze River. (Photo by Lu Xianqing/Xinhua)
An aerial drone photo taken at Wuxiakou scenic area in Badong County, central China's Hubei Province, on Nov. 18, 2026 shows a view of Wuxia Gorge along the Yangtze River. (Photo by Jiao Guobin/Xinhua)
An aerial drone photo taken at Wuxiakou scenic area in Badong County, central China's Hubei Province, on Nov. 18, 2026 shows a view of Wuxia Gorge along the Yangtze River. (Photo by Jiao Guobin/Xinhua)