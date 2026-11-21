Soundousse Draa sings a Chinese song during the final round of the second "In Search of China-Algeria Youth Cultural Ambassadors" program held in Algiers, Algeria, Nov. 15, 2026. Five Algerian youths were named "China-Algeria Youth Cultural Ambassadors" recently at an award ceremony for the second "In Search of China-Algeria Youth Cultural Ambassadors" program in Algeria's capital Algiers. (Photo by Billel Bensalem/Xinhua)
Award-winners pose for photo during the "In Search of China-Algeria Youth Cultural Ambassadors" program held in Algiers, Algeria, Nov. 15, 2026. Five Algerian youths were named "China-Algeria Youth Cultural Ambassadors" recently at an award ceremony for the second "In Search of China-Algeria Youth Cultural Ambassadors" program in Algeria's capital Algiers. (Photo by Billel Bensalem/Xinhua)