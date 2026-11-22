Fishermen fish at Xiazhu Lake in Deqing County, east China's Zhejiang Province, Nov. 21, 2026. A winter fishing event was held here on Saturday, attracting visitors to experience traditional fishing culture. (Xinhua/Huang Zongzhi)
A fisherman displays a big fish at Xiazhu Lake in Deqing County, east China's Zhejiang Province, Nov. 21, 2026. A winter fishing event was held here on Saturday, attracting visitors to experience traditional fishing culture. (Xinhua/Huang Zongzhi)
A visitor displays a big fish by Xiazhu Lake in Deqing County, east China's Zhejiang Province, Nov. 21, 2026. A winter fishing event was held here on Saturday, attracting visitors to experience traditional fishing culture. (Xinhua/Huang Zongzhi)
Chefs prepare a fish feast by Xiazhu Lake in Deqing County, east China's Zhejiang Province, Nov. 21, 2026. A winter fishing event was held here on Saturday, attracting visitors to experience traditional fishing culture. (Xinhua/Huang Zongzhi)
Fishermen fish at Xiazhu Lake in Deqing County, east China's Zhejiang Province, Nov. 21, 2026. A winter fishing event was held here on Saturday, attracting visitors to experience traditional fishing culture. (Xinhua/Huang Zongzhi)
People enjoy a fish feast by Xiazhu Lake in Deqing County, east China's Zhejiang Province, Nov. 21, 2026. A winter fishing event was held here on Saturday, attracting visitors to experience traditional fishing culture. (Xinhua/Huang Zongzhi)
Chefs prepare a fish feast by Xiazhu Lake in Deqing County, east China's Zhejiang Province, Nov. 21, 2026. A winter fishing event was held here on Saturday, attracting visitors to experience traditional fishing culture. (Xinhua/Huang Zongzhi)