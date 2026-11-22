An aerial drone photo taken on Nov. 21, 2026 shows a view of a park in Liuzhou, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Photo by Zheng Changhao/Xinhua)
An aerial drone photo taken on Nov. 21, 2026 shows a view of a park in Liuzhou, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Photo by Zheng Changhao/Xinhua)
An aerial drone photo taken on Nov. 21, 2026 shows a view of a park in Liuzhou, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Photo by Zheng Changhao/Xinhua)
People visit a park in Liuzhou, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Nov. 21, 2026. (Xinhua/Huang Xiaobang)