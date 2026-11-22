Migratory birds are seen at a conservation area for wintering in Nanchang, east China's Jiangxi Province, Nov. 20, 2026. (Xinhua/Zhou Mi)
A migratory bird is seen at a conservation area for wintering in Nanchang, east China's Jiangxi Province, Nov. 20, 2026. (Xinhua/Zhou Mi)
Migratory birds are seen at a conservation area for wintering in Nanchang, east China's Jiangxi Province, Nov. 20, 2026. (Xinhua/Zhou Mi)
Migratory birds are seen at a conservation area for wintering in Nanchang, east China's Jiangxi Province, Nov. 20, 2026. (Xinhua/Zhou Mi)
Migratory birds are seen at a conservation area for wintering in Nanchang, east China's Jiangxi Province, Nov. 20, 2026. (Xinhua/Zhou Mi)
Migratory birds are seen at a conservation area for wintering in Nanchang, east China's Jiangxi Province, Nov. 20, 2026. (Xinhua/Zhou Mi)
Migratory birds are seen at a conservation area for wintering in Nanchang, east China's Jiangxi Province, Nov. 20, 2026. (Xinhua/Zhou Mi)
Migratory birds are seen at a conservation area for wintering in Nanchang, east China's Jiangxi Province, Nov. 20, 2026. (Xinhua/Zhou Mi)