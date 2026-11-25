Performers dressed as ancient soldiers stand at the archaeological site of Petra, Jordan, Nov. 24, 2026. Jordan's Petra is a unique archaeological Nabataean city carved into rock, recognized as a UNESCO World Heritage Site since 1985. (Photo by Mohammad Abu Ghosh/Xinhua)
Tourists visit the archaeological site of Petra, Jordan, Nov. 24, 2026. Jordan's Petra is a unique archaeological Nabataean city carved into rock, recognized as a UNESCO World Heritage Site since 1985. (Photo by Mohammad Abu Ghosh/Xinhua)
Tourists visit the archaeological site of Petra, Jordan, Nov. 24, 2026. Jordan's Petra is a unique archaeological Nabataean city carved into rock, recognized as a UNESCO World Heritage Site since 1985. (Photo by Mohammad Abu Ghosh/Xinhua)
Tourists visit the archaeological site of Petra, Jordan, Nov. 24, 2026. Jordan's Petra is a unique archaeological Nabataean city carved into rock, recognized as a UNESCO World Heritage Site since 1985. (Photo by Mohammad Abu Ghosh/Xinhua)