Senegalese Minister of Communication and Relations with Institutions Bacary Sarr (R) and Shi Zhiyan, an official from China's National Radio and Television Administration (NRTA) Department of International Cooperation, attend the opening ceremony of an artificial intelligence (AI) media training program in Dakar, Senegal, Nov. 27, 2026. (Xinhua/Qi Qi)
People attends an artificial intelligence (AI) media training session in Dakar, Senegal, Nov. 27, 2026. A two-day AI media training program opened here Friday, aiming to strengthen local media professionals' technological capacity and deepen China-Africa media cooperation.