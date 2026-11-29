This photo taken on Nov. 28, 2026 shows a waning gibbous moon observed in Tongjiang City, northeast China's Heilongjiang Province. (Photo by Liu Wanping/Xinhua)
An aerial drone photo taken on Nov. 28, 2026 shows a waning gibbous moon observed in Daqing City, northeast China's Heilongjiang Province. (Photo by Chi Shiyong/Xinhua)
This photo taken on Nov. 28, 2026 shows a waning gibbous moon observed in Shuangyashan City, northeast China's Heilongjiang Province. (Photo by Han Yang/Xinhua)
This photo taken on Nov. 28, 2026 shows a waning gibbous moon observed in Jiamusi City, northeast China's Heilongjiang Province. (Photo by Chen Zhiguo/Xinhua)