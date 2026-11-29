An aerial drone photo taken on Nov. 28, 2026 shows a view of Chishanhu wetland park in Nanjing, east China's Jiangsu Province. The park has entered its best viewing season, attracting visitors for leisure and recreation. (Xinhua/Li Bo)
This photo taken on Nov. 28, 2026 shows a view of Chishanhu wetland park in Nanjing, east China's Jiangsu Province. The park has entered its best viewing season, attracting visitors for leisure and recreation. (Xinhua/Li Bo)
An aerial drone photo taken on Nov. 28, 2026 shows a view of Chishanhu wetland park in Nanjing, east China's Jiangsu Province. The park has entered its best viewing season, attracting visitors for leisure and recreation. (Xinhua/Li Bo)
An aerial drone photo taken on Nov. 28, 2026 shows a view of Chishanhu wetland park in Nanjing, east China's Jiangsu Province. The park has entered its best viewing season, attracting visitors for leisure and recreation. (Xinhua/Li Bo)