Lang Tuanguo, a Dai woman, harvests Chinese indigo plant for making dyes at home in Manghe Village of Mangshi City, southwest China's Yunnan Province, Nov. 27, 2026. Passed down mainly in Mangshi of Dehong Dai and Jingpo Autonomous Prefecture in Yunnan, the traditional handwoven cloth-making craft of the Dai people centers on two core techniques: weaving and indigo dyeing.

Lang Tuanguo, a Dai woman, spins yarn at Manghe Village in Mangshi City, southwest China's Yunnan Province, Nov. 27, 2026.(Xinhua/Jiang Wenyao)

Lang Tuanguo, a Dai woman, dries the dyed cloth at Manghe Village in Mangshi City, southwest China's Yunnan Province, Nov. 27, 2026.(Xinhua/Jiang Wenyao)

Lang Tuanguo, a Dai woman, weaves cloth at Manghe Village in Mangshi City, southwest China's Yunnan Province, Nov. 27, 2026.(Xinhua/Jiang Wenyao)

Lang Tuanguo, a Dai woman, spins yarn at Manghe Village in Mangshi City, southwest China's Yunnan Province, Nov. 27, 2026.(Xinhua/Jiang Wenyao)

This photo taken on Nov. 27, 2026 shows a bucket of dye for making traditional Dai handwoven cloth at Manghe Village in Mangshi City, southwest China's Yunnan Province.(Xinhua/Jiang Wenyao)

Lang Tuanguo, a Dai woman, weaves cloth at Manghe Village in Mangshi City, southwest China's Yunnan Province, Nov. 27, 2026.(Xinhua/Jiang Wenyao)