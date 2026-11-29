Photo shows giant panda Ran Ran at Pairi Daiza, a zoo in Brugelette, Belgium, Nov. 28, 2026. Ran Ran, a nine-year-old female panda, arrived in Belgium Saturday morning, marking a new chapter in cooperation between China and Belgium on giant panda conservation and research. (Xinhua/Weng Xinyang)
People welcome giant panda Ran Ran at Pairi Daiza, a zoo in Brugelette, Belgium, Nov. 28, 2026. Ran Ran, a nine-year-old female panda, arrived in Belgium Saturday morning, marking a new chapter in cooperation between China and Belgium on giant panda conservation and research. (Xinhua/Weng Xinyang)
People welcome giant panda Ran Ran at Pairi Daiza, a zoo in Brugelette, Belgium, Nov. 28, 2026. Ran Ran, a nine-year-old female panda, arrived in Belgium Saturday morning, marking a new chapter in cooperation between China and Belgium on giant panda conservation and research. (Xinhua/Weng Xinyang)
People welcome giant panda Ran Ran at Pairi Daiza, a zoo in Brugelette, Belgium, Nov. 28, 2026. Ran Ran, a nine-year-old female panda, arrived in Belgium Saturday morning, marking a new chapter in cooperation between China and Belgium on giant panda conservation and research. (Xinhua/Weng Xinyang)
Photo shows giant panda Ran Ran at Pairi Daiza, a zoo in Brugelette, Belgium, Nov. 28, 2026. Ran Ran, a nine-year-old female panda, arrived in Belgium Saturday morning, marking a new chapter in cooperation between China and Belgium on giant panda conservation and research. (Xinhua/Weng Xinyang)
People welcome giant panda Ran Ran at Pairi Daiza, a zoo in Brugelette, Belgium, Nov. 28, 2026. Ran Ran, a nine-year-old female panda, arrived in Belgium Saturday morning, marking a new chapter in cooperation between China and Belgium on giant panda conservation and research. (Xinhua/Weng Xinyang)