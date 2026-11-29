A boy looks out through shattered windows in his family's house after a Saudi airstrike in Sanaa, Yemen, on Nov. 28, 2026. (Photo by Mohammed Mohammed/Xinhua)
Residents inspect a car damaged by a Saudi airstrike in Sanaa, Yemen, on Nov. 28, 2026. (Photo by Mohammed Mohammed/Xinhua)
A man inspects his house damaged by a Saudi airstrike in Sanaa, Yemen, on Nov. 28, 2026. (Photo by Mohammed Mohammed/Xinhua)
Residents inspect a residential area damaged by a Saudi airstrike in Sanaa, Yemen, on Nov. 28, 2026. (Photo by Mohammed Mohammed/Xinhua)