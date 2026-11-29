People in traditional attire participate in the celebration of a Lusheng and horse racing festival, a local ethnic event, in Rongshui Miao Autonomous County, Liuzhou City, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Nov. 28, 2026. (Xinhua/Huang Xiaobang)
People in traditional attire participate in the celebration of a Lusheng and horse racing festival, a local ethnic event, in Rongshui Miao Autonomous County, Liuzhou City, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Nov. 28, 2026. (Photo by Zheng Changhao/Xinhua)
Participants display brocades of Miao ethnic group during the celebration of a Lusheng and horse racing festival, a local ethnic event, in Rongshui Miao Autonomous County, Liuzhou City, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Nov. 28, 2026. (Xinhua/Huang Xiaobang)
Participants demonstrate farming culture during the celebration of a Lusheng and horse racing festival, a local ethnic event, in Rongshui Miao Autonomous County, Liuzhou City, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Nov. 28, 2026. (Photo by Zheng Changhao/Xinhua)